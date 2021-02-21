Вашингтон, 21 февраля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Американская компания Apple набирает сотрудников для работы над технологиями мобильной связи шестого поколения (6G). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

(сс) loca Apple

О начале работ над мобильной связью следующего поколения свидетельствуют новые вакансии Apple. Компания объявила о наборе инженеров-исследователей беспроводных систем для сетей следующего поколения. Набор ведётся в офисы Apple в Кремниевой долине, а также в центр в Сан-Диего по разработке беспроводных технологий и дизайна микросхем.

В настоящее время в смартфонах Apple используются 5G-модемы производства Qualcomm. Для этого Apple пришлось урегулировать патентный спор с Qualcomm, затянувшийся на несколько лет.

Специалисты считают, что внедрение связи 6G начнётся не ранее 2030 года, однако эти вакансии указывают на то, что Apple хочет участвовать в самых ранних этапах разработки. Это свидетельствует о том, что в будущем Apple может заняться производством собственных чипов связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года стало известно, что правительство Японии выделит более $650 млн компаниям, занимающимся разработкой технологий связи 6G.