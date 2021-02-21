Москва, 21 февраля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации предложило распространить программу льготной «Семейной ипотеки» на строительство индивидуальных жилых домов. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Минфина России.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Согласно предложению Минфина, льготную программу «Семейная ипотека», где займы выдаются под 6% годовых, нужно распространить на строительство частных жилых домов.

Уточняется, что ипотечный кредит будет выдаваться на приобретение земельного участка под строительство индивидуального жилого дома или же строительство частного жилого дома на уже имеющемся участке.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев считает, что такое расширение программы поможет достаточно существенному числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. По оценкам, речь может идти о 21 тысяче семей в год.

Также чиновник отметил, что распространение льготной ипотеки на ИЖС может несколько оживить это направление строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа льготной ипотеки дала неоднозначные результаты. В какой-то степени долговая нагрузка на заемщиков конечно снизилось и, возможно, ипотека стала чуть более доступной, однако есть и обратная сторона медали — произошел резкий рост цен на недвижимость — сперва на первичную, а затем и на вторичную. Кроме того, во многих городах, программа льготной ипотеки оказалась бессмысленной из-за отсутствия каких-либо новых многоквартирных домов — их просто никто не строит, но при этом цены на вторичное жилье — выросли (распространение льготной ипотеки на ИЖС, возможно, несколько сгладит эту проблему).