Бишкек, , 08:50 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 85 885 случаев инфицирования SARS-CoV-2, 1458 из них оказались смертельными (в прошлые сутки умерли шесть человек).

Всего с начала пандемии выздоровели 82 756 человек (66 человек за сутки). На данный момент лечение получают 735 инфицированных. 396 из них лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 339 — амбулаторно.

С начала пандемии в Киргизии было зарегистрировано 4202 случая заражения коронавирусом медицинских работников. 4150 медицинских работников выздоровели за весь период пандемии. В минувшие сутки три медицинских работника завершили соблюдение режима самоизоляции.

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