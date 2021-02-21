Берлин, , 08:37 — REGNUM Новая американская администрация Джо Бадена вполне хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Федеративной Республикой Германия, но существенным камнем преткновения в двусторонних отношениях между Берлином и Вашингтоном стал газопровод «Северный поток — 2» из России. Об этом пишет германская газета Süddeutsche Zeitung.

Напомним, что ранее стало известно о первом телефонном разговоре Меркель с Байденом. Германский канцлер подняла вопрос в том числе и по газопроводу «Северный поток — 2».

Немецкая газета считает, что Байден, «обмениваясь любезностями» с Меркель, в какой-то степени ставит под угрозу существующий консенсус между республиканцами и демократами по вопросу «Северного потока — 2». И демократы и республиканцы в США призывают Байдена не отказываться от жесткой политики его предшественника Дональда Трампа в отношении «Северного потока — 2».

Кроме того, германские СМИ не видят, а в чем собственно может состояться уступка Байдена по СП-2, учитывая достаточно непреклонную позицию Берлина в этом вопросе.

В итоге Байдени его администрация оказываются перед дилеммой — с одной стороны они заявили о намерении улучшать отношения с американскими союзниками и прежде всего с Берлином, но с другой стороны ситуация с СП-2 показывает, насколько в реальности сложно «переключить рычаги» в двусторонних отношениях.