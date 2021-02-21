Питтсбург, США, , 08:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

Шайбами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль Крис Летанг (33-я минута, в большинстве и 54-я) и Майк Мэтисон (48-я).

У «Айлендерс» голы забили Джордан Эберле (36-я) и Брок Нельсон (41-я).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в матче одной результативной передачей. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить 15 из 18 бросков по своим воротам.

Отметим, это вторая подряд победа для «Питтсбурга» в следующем матче команда 24 февраля сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Для «Айлендерс» это поражение стало вторым подряд, клуб днем ранее встретится с «Баффало Сэйбрз».