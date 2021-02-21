Москва, , 08:24 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) считает, что пользователи американского мессенджера WhatApp, которые не согласны с новым пользовательским соглашением, предусматривающем передачу данных пользователей в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов, так или иначе найдут мессенджеру альтернативу. Об этом Пушков написал 20 февраля на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что WhatsApp предупредил своих пользователей о том, что они в обязательном порядке должны принять новое пользовательское соглашение, в противном случае, после 15 мая, аккаунте всех тех, кто его не принял, будут удалены. А до 15 мая, те кто соглашение еще не принял, не смогут ни писать в мессенджер ни читать сообщения.

Пушков считает, что многие из тех, кто пользовался WhatsApp, найдут ему альтернативу.

«WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста», — написал Пушков.

Стоит отметить, что уже наблюдается массовый отток пользователей из WhatsApp, при этом многие из них перешли в мессенджер Telegram.