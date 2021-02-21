Москва, , 08:23 — REGNUM Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в российских кинотеатрах состоится в сентябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Universal Piсtures International Russia.

Премьера 25-го фильма об агенте Джеймсе Бонде неоднократно переносилась из-за смены режиссёра по ходу работы над картиной и пандемии новой коронавирусной инфекции. В начале 2021 года создатели фильма объявили об очередном переносе премьеры, планировавшейся на начало апреля.

В Universal Piсtures International Russia сообщили, что новой датой премьеры «Не время умирать» в российском кинопрокате станет 30 сентября. Мировая премьера назначена на 8 октября.

В январе британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии сообщил, что некоторые сцены из нового фильма о Джеймсе Бонде могут быть пересняты по договорённости со спонсорами из-за устаревания смартфона и других устройств, используемых главным героем.

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