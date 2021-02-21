Лондон, , 08:26 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Фулхэм» с минимальным счетом обыграл команду «Шеффилд Юнайтед» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и закончилась победой хозяев со счетом 0:1.

Единственный во встрече мяч забил нападающий «Фулхэма» Адемола Лукман, отличившийся на 61-й минуте матча.

Отметим, по итогам игры в активе «Реала» стало 22 очка, команда находится на восемнадцатом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Шеффилд Юнайтед» 11 очков и последнее, двадцатое место.