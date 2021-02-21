Париж, 21 февраля 2021, 08:16 — REGNUM Столкновениями с представителями крайне левых группировок завершилась акция протеста ультраправого движения Generation Identitaire («Самобытное поколение») в Париже 20 февраля, сообщает газета Le Parisien.
Полиция провела задержания участников столкновений. В их числе оказался один из лидеров движения «желтых жилетов» Жером Родризес.
Отмечается, что манифестация ультраправых была разрешена городскими властями и была направлена против планов МВД Франции распустить Generation Identitaire.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января лидер крайне правой партии Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила решение властей страны запретить движение «Самобытное поколение», представители которого пытаются остановить поток нелегальных беженцев на французско-испанской границе.
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