Мадрид, , 08:16 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» с минимальным счетом переиграл команду «Вальядолид» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Единственный во встрече мяч забил бразильский полузащитник мадридцев Каземиро, который отличился на 65-й минуте матча.

Отметим, по итогам игры в активе «Реала» стало 52 очка, команда находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. У «Вальядолида» 21 очко и девятнадцатая строчка.