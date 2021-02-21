Вена, , 08:15 — REGNUM Ученые из медицинского института в Инсбруке в ходе исследований пришли к выводу, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сохраняют иммунитет к SARS-CoV-2 на довольно длительное время. Об этом сообщает EuroNews.

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Сообщается, что специалисты из Медицинского института в Инсбруке проводили исследование в одном из эпицентром распространения коронавируса в Австрии — курорте Ишгиль.

Переболевших коронавирусной инфекцией сперва один раз исследовали на антитела к SARS-CoV-2, было это чуть менее года назад. Теперь их исследовали на антитела второй раз — выяснилось, что у 90% тех, кто участвовал в первом исследовании антитела к коронавирусу сохранились. Кроме того, у 70% тех, кого исследовали второй раз, выявлена клеточная иммунная активность против коронавируса, то есть клеточный иммунитет был.

В целом, ученые пришли к тому выводу, что коллективный иммунитет в том месте, где активно распротранялся коронавирус примерно год назад — сформировался.