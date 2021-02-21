Роли, США, , 08:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тамп-Бэй Лайтингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 4:0.

Голами в составе победителей отметились Винсент Трочек (23-я минута), финский форвард Себастьян Ахо (36-я), Седрик Пакетт (44-я) и российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который также записал на свой счет одну результативную передачу.

Российский форвард «Тампы» Александр Волков не отметился в матче результативными действиями, его российский коллега по клубу — голкипер Андрей Василевский — смог отразить 28 из 28 бросков по своим воротам.

Отметим, это вторая подряд победа для «Каролины» в следующем матче команда 23 февраля снова сыграет с «Тампой».