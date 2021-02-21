Киев, , 08:16 — REGNUM Санкции в отношении спортивной сети «Спортмастер» являются доказательством неадекватности украинской власти, непонимания экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности. Об этом 20 февраля на своем telegram-канале написал известный украинский юрист Андрей Портнов.

Политик также добавил, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины является «абсолютной потерей связи с реальностью», а также — началом «необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении сети магазинов «Спортмастер», зарегистрированной в Сингапуре, а также — восемнадцати российских компаний.

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