Москва, , 07:54 — REGNUM Самым морозным станет 23 февраля из ближайших пяти дней, в течение которых по всей России будет наблюдаться аномально холодная погода. Об этом 20 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По его словам, в наиболее сильные морозы придут в регионы Поволжья, Урала, Западной Сибири, а также в Красноярский край.

«Средняя аномалия до 24 февраля, включая первый рабочий день, начиная с западных границ страны и фактически до тихоокеанского побережья. Везде отрицательная аномалия в ближайшие пять дней. Наиболее холодная она 23-го числа на европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае», — сообщил синоптик, слова которого цитирует РИА Новости.

Вильфанд добавил, что морозная погода будет определяться отчасти образованием антициклона, а отчасти — наступлением холодного воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Роман Вильфанд заявил, что 26 февраля в центральную часть Европейской России придет потепление.

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