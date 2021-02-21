Париж, , 07:49 — REGNUM Нехватка чипов для автомобильной промышленности может привести к снижению объёмов производства и приостановке некоторых заводов Renault, заявил генеральный директор корпорации Лука де Мео. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Де Мео сообщил, что пик глобальной нехватки полупроводниковых устройств, используемых в автомобилестроительной промышленности, придётся на второй квартал 2021 года. Он добавил, что в этот период Renault придётся сократить запланированный объём производства на 100 тысяч автомобилей.

Мировые автопроизводители стали сокращать объёмы производства из-за нехватки чипов с начала 2021 года. В американской консалтинговой компании AlixPartners заявили, что общие потери всех автопроизводителей от нехватки чипов составят около $61 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Федерации производителей автомобильного оборудования FIEV Клод Чам заявил, что общее снижение объёмов производства автомобилестроительных компаний в первом квартале 2021 года составит от 650 тысяч до одного миллиона автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава FIEV рассказал, как дефицит чипов отразится на мировом автопроме