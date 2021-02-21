Петропавловск-Камчатский, , 07:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что очаг сейсмособытия располагался в 112 километрах к востоку от села Лазо на глубине 50 километров. Его координаты составили 54,82 градуса северной широты и 161,01 градуса восточной долготы. В населенных пунктах Камчатки землетрясения не ощутили. Также жители региона не обращались в экстренные службы в связи с подземными толчками.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1 на юге Курильских островов. Подземные толчки интенсивностью 2−3 балла ощутили жители населенных пунктов Малокурильское, Крабозаводское и Южно-Курильск. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение произошло на юге Курильских островов