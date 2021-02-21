Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM На Камчатке 21 февраля была открыта первая на полуострове ледовая арена, построенная на средства рыболовецкой компании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Открыли ледовый комплекс — полноценный, современный, оснащённый по самым современным требованиям. Я уверен, что он выведет на новый уровень развитие таких видов спорта, как хоккей и фигурное катание, а также привлечёт ещё больше ребят в эти виды спорта», — приводятся в сообщении слова присутствовавшего на открытии спортивного сооружения губернатора Камчатки Владимира Солодова.

По его словам, построенная в кратчайшие сроки (за 8 месяцев) ледовая арена является «важным примером социально ответственного бизнеса, который заботится не только об укреплении собственных производственных мощностей, создании рабочих мест и развитии новых производств, но и о том, как выглядит наш край».

Новая крытая ледовая арена с трибуной на 200 мест будет использоваться не только для тренировочных занятий по фигурному катанию и хоккею с шайбой, но и для массового катания и культурных мероприятий.

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