Киев, 21 февраля, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Украинские вооруженные силы ослабли с начала правления президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший секретарь Совета безопасности страны (СНБО), глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов 20 февраля в эфире телеканала «Прямой»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

По его словам, в период президентства Петра Порошенко армия развивалась и наращивала свою мощь.

«Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», — отметил Турчинов.

Политик отметил, новое руководство Украины не заботится о «сильной армии», которую получило от своих предыдущих властей. Он напомнил, что впервые за семь лет не был увеличен размер финансирования вооруженных сил. Кроме того, уже в течение двух лет не проводится индексация жалования военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля бывший заместитель секретаря СНБО Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что за последние два года из украинской армии уволились около 70 тысяч военных. В конце декабря Кривонос был уволен со своей должности за критику действий Владимира Зеленского.