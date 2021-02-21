Москва, , 07:34 — REGNUM Наблюдательный совет Роскосмоса одобрил программу стратегических преобразований предприятий космического приборостроения. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Одобренная программа предусматривает формирование единого холдинга космического приборостроения на основе компании «Российские космические системы». В состав этого холдинга войдут 17 компании, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и сборочных производств.

Отмечается, что создание интегрированной структуры позволит Роскосмосу проводить единую техническую политику в области космического приборостроения. Это поможет ускорить модернизацию основных фондов, а также избежать параллельной разработки схожих приборов на различных предприятиях.

«Программа стратегических преобразований призвана обеспечить выполнение масштабных государственных задач по созданию продукции ракетно-космической техники мирового уровня, требующих для своей реализации перехода на 5-й и 6-й технологические уклады», — подчеркнул генеральный директор компании «Российские космические системы» Андрей Тюлин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что выручка госкорпорации по программам диверсификации производства выросла по итогам 2020 года выросла в два раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Выручка Роскосмоса по программам диверсификации выросла почти в два раза