Чита, , 07:22 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в Чите, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Забайкальскому краю.

«В городе Чите произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение двух транспортных средств — Mazda Atenza и троллейбуса с последующим наездом троллейбуса на препятствие в виде дерева», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель троллейбуса получил травмы и был госпитализирован. Среди пассажиров пострадавших не было. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUMм, 20 февраля легковой автомобиль столкнулся с электричкой в Брянской области. В результате аварии погибли три человека.