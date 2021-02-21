Москва, , 07:19 — REGNUM Шагом к созданию настоящего «Большого Брата» назвал планы мессенджера WhatsApp ввести ограничения для ряда своих пользователей председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 20 февраля в своем Telegram-канале.

Речь идет о тех клиентах, которые не примут обновленную политику сервиса. По мнению сенатора, к такому выводу наталкивают попытки давления со стороны ведущих интернет-компаний.

«WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет новые правила мессенджера… В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на жесткое установление собственных правил игры, это выглядит не как предложение, а как диктат на пути к созданию настоящего «Большого Брата», — подчеркнул он.

Пушков полагает, что такое решение мессенджера спровоцирует отток из приложения многих пользователей.

«Уверен, многие будут искать альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают. Каждый делает свой выбор», — отметил парламентарий.

Кроме того, сенатор напомнил о высказывании основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса по поводу провалов корпораций при отказе от клиентоориентированности.

«Любопытен прогноз Джеффа Безоса, создателя Амазон: как только компания начинает сосредотачиваться на себе и зацикливаться на своих нормах и правилах вместо нужд потребителей, она делает 1-ый шаг к своей гибели. Добавлю: если она не сходит с этого пути, гибель неотвратима», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее WhatsApp объявил, что пользователи не смогут читать и отправлять сообщения в приложении в случае отказа от новых правил, предполагающих передачу персональных данных компании Facebook.

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