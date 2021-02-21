Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 21 февраля, за прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 69 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 21, Новокузнецк — 11, Междуреченск — девять, Анжеро-Судженск — шесть, Мыски — пять, Белово — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Кемеровский МО — три, Новокузнецкий МР — два, Чебулинский МО — два, Тайга — один, Гурьевский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 97 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 31 239 случаев заражения коронавирусом, 30 222 человека выздоровели, 552 пациента скончались.