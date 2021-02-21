Севастополь, , 07:26 — REGNUM В главной базе Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова 20 февраля прошёл четвёртый — финальный этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

Оперативный сбор проходит поэтапно на Тихоокеанском флоте, в Каспийской флотилии и на Черноморском флоте. В нём приняли участие командующие всех флотов и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководители Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», организаций и предприятий ОПК, а также ветеранов ВМФ.

На четвёртом — завершающем этапе сбора в Севастополе Евменов «проверил инфраструктуру базирования сил Черноморского флота» и посетил новейший малый ракетный корабль «Ингушетия». В сопровождении участников оперативного сбора Главком ВМФ посетил соединение морской пехоты ЧФ, где ему представили доклад об оснащённости морской пехоты вооружением и техникой, продемонстрировали современные образцы.

«В рамках сбора руководящего состава ВМФ состоялось возложение цветов к мемориалу защитникам Севастополя во время героической обороны 1941−1942 гг. В памятной акции приняли участие Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилией», — говорится в сообщении военного ведомства.

По словам Евменова, опыт проведения сбора руководящего состава ВМФ не только в Петербурге, но и на других флотах «показал свою эффективность». ВМФ выполняет важнейшие задачи на общефлотском и межвидовом уровне и в морской, и в дальней океанской зонах, в связи с чем «координация действий сил флотов, а также системы боевого управления имеет особое значение».

«Поэтому география проведения ежегодного оперативного сбора руководящего состава ВМФ России будет и далее расширяться», — подчеркнул Главком ВМФ.

Напомним, что на главной базе ТОФ во Владивостоке под руководством Евменова 16 февраля прошёл первый этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ. Его начальным мероприятием стала военно-историческая конференция «Советский Военно-Морской Флот в начальный период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов», посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова начался второй этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ.

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