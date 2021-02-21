Киев, , 08:03 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что официальный Киев будет защищать «энергетическую независимость» Евросоюза от Российской Федерации. Об этом он написал 20 февраля в своем микроблоге в Twitter, комментируя строительство газопровода «Северный поток — 2».

По словам Кулебы стоимость газопровода «Северный поток — 2» якобы давно превысила экономическую целесообразность, но Кремль продолжает тратить миллиарды на его строительство. Это по мнению министра иностранных дел Украины «доказывает» то, что в данном случае «речь идет не о газе», а якобы — о «подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства».

«Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ», — заключил глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Россия семь лет назад «вероломно» напала на Украину. Глава внешнеполитического ведомства Украины также добавил, что Россия не только не удержала Украину в сфере своего влияния, но более того — «потеряла» её навсегда. Кулеба подчеркнул, что официальный Киев движется к членству в Европейском Союзе и НАТО.