Буэнос-Айрес, , 07:06 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 5944 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 2 060 625. Также за прошедшие сутки в стране скончались 122 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 51 122 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Аргентине ушел в отставку министр здравоохранения из-за скандала с вакцинацией. Отмечалось, что ряд чиновников воспользовались личным знакомством с главой минздрава, чтобы привиться без очереди и вне общенационального плана по вакцинации.

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