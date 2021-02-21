Канберра, , 07:25 — REGNUM В Австралии 21 февраля стартовала программа вакцинации населения от COVID-19. Об этом министр здравоохранения Австралии Грег Хант объявил в эфире телеканала ABC.

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«Сегодня будет вакцинирована первая группа людей, в которую входят двое ветеранов, несколько сотрудников домов престарелых, работники передового звена, а также премьер-министр страны, главный санитарный врач Пол Келии и глава сестринской службы Элисон Макмиллан», — сказал Хант.

По его словам, премьер-министр страны Скотт Моррисон сделал прививку в числе первых.

Отмечается, что для вакцинации первой группы применяется препарат Pfizer/BioNTech, одобренный национальным регулятором ещё 25 января. Для вакцинации в ближайшие дни самого Ханта и руководителя федерального департамента здравоохранения Брендан Мерфи будет использоваться вакцина компании AstraZeneca.

Напомним, что основная (массовая) программа вакцинации от COVID-19 начнётся в Австралии 22 февраля. Первыми будут привиты работники больниц и медицинских служб, персонал домов престарелых и интернатов для стариков и инвалидов, а также сотрудники пограничной службы и карантинных отелей.

Как сообщало ИА REGNUM, управление терапевтических товаров Австралии разрешило использовать на территории страны вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

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