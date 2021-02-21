Загреб, , 07:55 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5579 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 13 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 20 февраля.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 78 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2421.

В Хорватии 239 685 человека заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5420.

Напомним, что раннее 19 февраля в Хорватии было подтверждено 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 8 смертельных случаев.

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