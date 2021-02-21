Сургут, Югра, , 06:35 — REGNUM В думе Сургута завершился конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Об этом сообщает пресс-служба муниципального парламента.

Финалистами конкурса по итогам собеседования с участниками комиссии стали заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин; Алла Сыч из Контрольно-счётная палаты Сургутского района и депутат думы ХМАО Андрей Филатов.

Председатель комиссии Артём Кириленко сообщил, что 27 февраля финалисты представят свои программы на заседании думы Сургута. В этот же день народные избранники проголосуют за нового мэра экономической столицы Югры.

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