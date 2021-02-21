Подгорица, , 08:07 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1980 проведённых ПЦР-тестов, выявили 481 новый случай коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончались. Из больницы выписались 424 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 20 февраля.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 7 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 90 лет, а самому младшему 66 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 71 593, а количество скончавшихся составляет 939 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 19 февраля в Черногории было подтверждено 454 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 6 смертельных случаев.

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