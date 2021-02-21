, 08:11 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 649 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 20 февраля.

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 434 122, а количество смертельных случаев выросло до 4321 .

Директор лаборатории «Огненный глаз» в Белграде Снежана Йованович заявила, что процент положительных результатов ПЦР-тестов увеличивается и что в день их показатель составляет около 30%.

«Хотя это не так, как в предыдущем периоде, когда мы делали от 3000 до 3200 в день, сейчас мы делаем максимум от 1000 до 1100 тестов, но из них 30% положительных», — сообщила Йованович.