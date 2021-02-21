Вашингтон, 21 февраля, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Серьезная опасность в виде новых банкротств компаний угрожает американской экономике. Об этом 20 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Андрей Грук ИА Красная Весна ФРС

По информации регулятора, с новыми проблемами страна может столкнуться даже несмотря на признаки улучшения экономических показателей и такие позитивные факторы, как низкие процентные ставки и большие остатки наличных средств на счетах.

В ФРС заявили, что наибольшую тревогу вызывает высокая степень закредитованности всех видов бизнеса. По оценкам регулятора, заимствования компаний достигли рекордного уровня за всю историю США.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января агентство Associated Press распространило информацию о том, что экономика США показала антирекордный спад за последние 74 года, несмотря на то, что за последние три месяца 2020 года выросла на четыре процента.