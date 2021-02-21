Анкара, , 08:12 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 118 911 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 80 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 20 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 631 876, смертельных случаев — до 27 983.

Исходя из изменения количества случаев заражения, начиная с марта В Турции начнётся ослабление принятых ограничений по всей стране. Провинциям будут присвоены статусы низкого, среднего, высокого и очень высокого риска. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о том, что после заседания кабинета министров он постепенно начнёт отменять все ограничения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции за сутки выявили 7419 случаев заражения коронавирусом