Чита, , 07:24 — REGNUM В Чите на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба законодательного органа.

«Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей», — говорится в сообщении.

Игорь Лиханов родился 18 марта 1953 года на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области. Свою трудовую деятельность он начал в 1976 году, после окончания Читинского государственного медицинского института. За двадцать лет прошёл путь от врача-хирурга отделения грудной хирургии областной клинической больницы, до заведующего ведущей больницы Забайкалья, которую возглавил в 1994 году и руководил до 2013 года.

Депутатом Читинской областной думы (Законодательного собрания Забайкальского края) Лиханов стал в 2004 году. В апреле 2016 года — возглавил Законодательное собрание края.