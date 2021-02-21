Париж, , 06:09 — REGNUM Угрозы передачи человеку новой разновидности вируса птичьего гриппа А (H5N8) во Франции в настоящий момент нет. Об этом 20 февраля говорится в совместном заявлении французского минздрава и министерства сельского хозяйства республики.

В сообщении отмечается, что биологи страны провели 130 исследований по этому поводу. Кроме того, ведомства начали дополнительную проверку после сообщений о случаях заражения вирусом H5N8 среди людей в России. В заявлении подчеркивается, что результаты сравнений будут обнародованы в кратчайшие сроки.

По информации министерств, интенсивность вспышки птичьего гриппа во Франции, «значительно замедлилась» из-за массового забоя птиц, в результате которого уже уничтожено более трех млн особей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля на одной из птицефабрик в нидерландском городе зафиксировали случай птичьего гриппа.

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