Манила, , 06:00 — REGNUM Крупный пожар, охвативший около 300 домов, произошел в районе Тондо филиппинской столицы Манила, сообщает департамент пожарной службы города.

Сообщается, что пожар бушевал шесть часов. В результате происшествия погибли пять человек, среди них — четверо детей. Еще пять человек получили различные ожоги различной степени тяжести. Отмечается, что из-за пожара без крова остались около 600 семей. В настоящее время филиппинские власти ведут расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля произошел крупный пожар на складе с деревянными поддонами на юге Москвы. Огнем была охвачена площадь 1,5 тыс. квадратных метров. Пожар был ликвидирован, о пострадавших не сообщалось.