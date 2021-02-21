Пекин, , 05:58 — REGNUM В ряде районов Пекина утром 21 февраля концентрация мелких твёрдых частиц PM 10 превысила 300 мкг на кубический метр, что в шесть раз превышает максимально допустимую среднесуточную норму ВОЗ в 50 мкг. Это следует из данных Метеорологической службы мегаполиса.

По данным на 08:00 утра по местному времени, в некоторых районах китайской столицы концентрация PM 10 достигла 303 мкг на кубический метр. Самым загрязнённым утром оказался район Яньцин на северо-западе мегаполиса. Немногим лучше ситуация в западных районах Мэньгоутоу, Фаншань и Чанпин.

Как сообщало ИА REGNUM, сильнейшее загрязнение воздуха продолжает наблюдаться в Пекине после Китайского Нового года, празднование которого началось 12 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

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