Пекин, 21 февраля, 2021, 05:58 — ИА Регнум. В ряде районов Пекина утром 21 февраля концентрация мелких твёрдых частиц PM 10 превысила 300 мкг на кубический метр, что в шесть раз превышает максимально допустимую среднесуточную норму ВОЗ в 50 мкг. Это следует из данных Метеорологической службы мегаполиса.

(сс) Erdenebayar Пекин

По данным на 08:00 утра по местному времени, в некоторых районах китайской столицы концентрация PM 10 достигла 303 мкг на кубический метр. Самым загрязнённым утром оказался район Яньцин на северо-западе мегаполиса. Немногим лучше ситуация в западных районах Мэньгоутоу, Фаншань и Чанпин.

Как сообщало ИА REGNUM, сильнейшее загрязнение воздуха продолжает наблюдаться в Пекине после Китайского Нового года, празднование которого началось 12 февраля, сообщает агентство Синьхуа.