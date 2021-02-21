Кызыл, , 05:58 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы 21 февраля вблизи границы России и Монголии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 04:37 мск (08:37 по местному времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 222 км к востоку от столицы Тувы города Кызыл и в 100 км восточнее села Тура-Хем (население 2200 человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Курильских островов.

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