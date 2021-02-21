Веллингтон, , 05:31 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что пациентом оказался один из вернувшихся на родину из-за границы новозеландцев. Сейчас он находится на карантине. При этом случаев распространения инфекции внутри страны за 20 февраля не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 51 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1994 носителя SARS-CoV-2. Отмечается, что уже проведено 1 658 429 тестов на выявление инфекции.