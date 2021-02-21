Тюмень, , 05:30 — REGNUM В Тюмени Арбитражный суд Западно-Сибирского округа для защиты государственной тайны намеревается затратить 800 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Screenshot Zakupki.gov.ru

Согласно документации, два кабинета в 64 кв. м и 36 кв. м должны пройти проверку на наличие прослушивающих устройств в предметах интерьера и технике. То есть проверка одного квадратного метра помещения на «жучки» обойдётся суду в 8 тыс. рублей.

Заявки на участие в тендере принимаются до 26 февраля 2021 года. На проведение работ отводится не более 30 календарных дней.

Отметим, что финальная цена контракта формируется в результате аукциона, который проводится путём снижения указанной начальной (максимальной) цены контракта в порядке, установленном статьей 68 Закона о контрактной системе.