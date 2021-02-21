Посёлок городского типа Южно-Курильск, Сахалинская область, , 05:29 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Курильских островов, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Зарегистрировано землетрясение 48 км южнее с. Крабозаводское. Магнитуда 5,1, глубина 160 км», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жители сел Малокурильское, Крабозаводское и поселка городского типа Южно-Курильск ощутили подземные толчки интенсивностью 2−3 балла. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля землетрясение магнитудой 5,1 произошло у западного побережья США. Его очаг располагался в 271 км к западу от города Бандон на глубине 10 км. Пострадавших не было.