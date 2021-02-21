Буэнос-Айрес, , 04:54 — REGNUM Новый глава минздрава Аргентины Карла Виццотти вступила в должность после ухода бывшего руководителя ведомства из-за скандала с вакцинацией против коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.

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«Мы усовершенствуем инструменты и меры, которые позволят нам гарантировать справедливый доступ к вакцинам», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отставку ушел бывший министр здравоохранения Аргентины Гинес Гонсалес Гарсия. Поводом для отставки послужил скандал: выяснилось, что ряд чиновников прошли вакцинацию вне очереди благодаря личному знакомству с главой ведомства.

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