Барселона, Испания, , 04:47 — REGNUM В городах испанской Каталонии во время протестных акций против ареста рэпера Пабло Аселя, осуждённого за оскорбление короны и прославление терроризма, 20 февраля было задержано не менее 34 человек. Об этом полиция Каталонии сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В субботу вечером за инциденты, связанные с общественными беспорядками и грабежами, были арестованы 34 человека: один в Льейде, два в Таррагоне и 31 в Барселоне», — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, что 18 февраля беспорядки в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя вновь охватили испанские города.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере четыре человека были задержаны в ряде городов автономного сообщества Каталония в Испании 19 февраля из-за беспорядков, вспыхнувших после ареста рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщается на странице в Twitter каталонской провинции.

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