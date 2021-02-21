Токио, , 04:47 — REGNUM В акваторию вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Япония считает своими, 21 февраля вновь вошли два патрульных корабля морской полиции Китая. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что корабли КНР также направились к японским рыболовецким судам, которые вели промысел в этом районе. Японское Управление безопасности на море направило патрульным кораблям КНР предупреждение с требованием немедленно покинуть «территориальные воды Японии».

По данным телеканала, с начала 2021 года корабли КНР входили в зону у спорных островов уже девять раз. Последний инцидент произошёл накануне, 20 февраля.

Напомним, что в Китае 1 февраля вступил в силу закон, позволяющий береговой охране КНР для защиты национального суверенитета открывать огонь по иностранным кораблям. Японская сторона связывает активизацию китайских кораблей у Сенкаку с принятием нового закона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии заявили решительный протест по поводу захода кораблей Китая в территориальные воды в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао).

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Японии выразили протест по поводу захода кораблей КНР в воды Сенкаку