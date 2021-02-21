Сеул, , 04:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 416 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 391 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют менее 500 инфицированных ежедневно. Центр фиксирует небольшое снижение заболеваемости с 17 февраля, когда в стране вновь выявили более 600 носителей коронавируса.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 86 992 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 1557 человек.