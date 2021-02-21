Нью-Йорк, США, , 04:48 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 22 февраля осудил разгон военными и полицией мирной демонстрации в Мьянме, при котором погибли несколько человек, и призвал вернуть власть в стране гражданскому правительству. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я осуждаю применение смертоносного насилия в Мьянме. Применение огня на поражение, запугивания и преследования мирных демонстрантов недопустимо. Каждый имеет право на мирные собрания. Я призываю все стороны уважать результаты выборов и вернуться к гражданскому правлению», — написал Гутерреш.

По данным местных СМИ, 20 февраля при разгоне мирной демонстрации военные и полиция применили боевые и резиновые пули. Сообщается о двух погибших, шесть демонстрантов получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с осуждением насилия, которое приводит к гибели мирных демонстрантов, выступил Госдеп США.

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