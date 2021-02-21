Гавана, , 04:12 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 937 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.

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По данным ведомства, 895 случаев связаны с распространением инфекции, остальные 42 инфицированных прибыли из-за границы. Отмечается, что зараженные приехали из США, России, Мексики, Германии, Испании и Ямайки. При этом наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Гаване.

«К настоящему времени 291 человек скончался, всего выявлено 43 484 случая заражения с начала появления коронавируса в марте 2020 года», — заявил главный эпидемиолог республики Франциско Дюран.

Он добавил, что в настоящее время в больницах Кубы получают лечение 4 947 пациентов. По словам Дюрана, это число уменьшилось с 19 февраля, однако является все равно высоким.