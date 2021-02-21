Нейпьидо, , 04:01 — REGNUM Два человека погибли в ходе протестных акций в городе Мандалай в Мьянме, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что митинги против военного переворота переросли в столкновения с полицией. Протестующие стреляли по полицейским с катапульт. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые пули. По данным оппозиционеров, в результате столкновений погибли два человека, еще 22 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты выступили с осуждением насилия в Мьянме после смерти одного из протестующих. Представитель Госдепа США подчеркнул, что Вашингтон решительно осуждает применение насилия к демонстрантам.