Бразилиа, , 03:47 — REGNUM Еще не менее 57 472 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировали в Бразилии и их общее число составило 10 139 148. Об этом 20 февраля сообщил бразильский минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Также за сутки выросло на 1212 пациентов число умерших от осложнений при заболевании COVID-19. С начала пандемии этот показатель в Бразилии достиг значения в 245 977 летальных исходов.

При этом 9 067 939 человек смогли выздороветь от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля власти Бразилии одобрили закупку российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Бразилии планирует приобрести вакцину «Спутник V» без конкурса