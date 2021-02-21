Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Двустороннюю встречу в формате видеоконференции проведут президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

Мероприятие намечено на 23 февраля. Участники встречи должны обсудить двухсторонние отношения, борьбу с пандемией и климатическими изменениями, а также ряд других международных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Джо Байден провел телефонные переговоры Джастином Трюдо. Разговор состоялся спустя два дня после инаугурации американского лидера.

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